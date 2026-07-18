Рок-хит 1981 года снова ворвался в чарты спустя 45 лет

Новый всплеск популярности связывают с тем, что трек продолжают активно использовать в фильмах, сериалах и соцсетях.

Легендарная песня группы Journey "Don’t Stop Believin’" спустя почти 45 лет после выхода вновь оказалась в центре внимания и вернулась в музыкальные чарты, пишет журнал Parade. Рок-классика заняла 35-е место в свежем рейтинге Billboard Hot 100, а также впервые попала в чарт Streaming Songs, расположившись на 33-й позиции.

Композиция, выпущенная в октябре 1981 года как второй сингл с альбома "Escape", изначально поднялась до 9-го места в Billboard Hot 100. Однако настоящую вторую жизнь она получила спустя десятилетия, став одной из самых узнаваемых песен в истории рока.

Новый всплеск популярности связывают с тем, что трек продолжают активно использовать в фильмах, сериалах, спортивных событиях и социальных сетях. В разные годы песня вновь становилась популярной благодаря проектам "Клан Сопрано", "Хор", мюзиклу "Рок на века", а также благодаря стриминговым платформам, где ее регулярно открывают новые поколения слушателей.

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Возвращение интереса к Journey коснулось не только одного хита. Альбом группы "Greatest Hits" 1988 года также продолжает удерживать позиции в Billboard 200 и уже провел в этом чарте 917 недель.

"Don’t Stop Believin’" считается одним из самых успешных примеров долгой жизни песни в цифровую эпоху. В 2024 году композиция получила 18-кратный платиновый статус и стала самым сертифицированным цифровым синглом в истории США среди песен, записанных в 1980-х годах. А в 2022 году Библиотека Конгресса США включила ее в Национальный реестр звукозаписей за культурное, историческое и художественное значение.

Клавишник Journey Джонатан Кейн также отмечал, что воспринимает знаменитый гимн как песню о надежде и вере. По его словам, название композиции связано с советом отца не отказываться от мечты в тот момент, когда музыкант думал бросить карьеру.

Спустя 45 лет после первого успеха "Don’t Stop Believin’" снова подтверждает свой статус песни, которая не теряет актуальности и продолжает находить отклик у слушателей разных поколений.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит №1 1996 года спустя 30 лет снова покоряет слушателей.

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