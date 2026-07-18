Украина ищет ракеты для Patriot: эксперт объяснил, почему эта система остается основой ПВО

Ракеты PAC-3 по-прежнему имеются на складах различных стран. Можно сотрудничать, в частности, с Германией и Японией.

В вопросе противодействия российской баллистической ракетной угрозе Украине сейчас нужно сосредоточиться на ракетах для Patriot. Об этом в эфире "Киев24" сказал Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины".

Он отметил, что ракеты PAC-3 MSE понадобятся для противодействия российским баллистическим ракетам, пока у нас нет собственного аналогичного комплекса. По словам Романенко, в этом вопросе можно сотрудничать с Германией и Японией. Он отмечает, что вооружение имеется на складах европейских государств.

"Кто передает или предоставляет – это те ракеты, срок эксплуатации которых истекает. И для того, чтобы не терять средства на утилизацию, они их передают", – сказал эксперт.

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Он добавил, что в этом вопросе существуют различные возможные направления, но все они требуют времени, средств и усилий. "Но это наш путь, и мы его пройдем", – подчеркнул Романенко.

Испытания украинской баллистики

Как сообщал УНИАН, уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, подводя итоги работы на должности, заявил, что Украина 14 июля провела испытания отечественной баллистической ракеты. Однако тип ракеты он не назвал.

По его словам, разработка проекта осуществлялась в зоне ответственности Министерства обороны. По словам Федорова, в проекте было изменено техническое задание, максимально повышена точность изделия и снижена его стоимость на 30%.

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