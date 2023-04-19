Павлюк поблагодарил партнеров государства за существенное усиление противовоздушной обороны Украины.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал получение Украиной передовой американской ПВО Patriot. В своем Telegram военный перечислил возможности Patriot.

Павлюк подчеркнул, что Patriot прибыли из США, Нидерландов и Германии. "Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА", - пояснил генерал.

Павлюк поблагодарил партнеров государства за существенное усиление противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

Patriot в Украине - что известно

19 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. По словам представителя ВВС Юрия Игната, эти комплексы смогут "доставать цели на расстоянии до 150 км". Более того, вариант Patriot PAC-3 даже может сбивать баллистические ракеты, такие как Искандер-М, на расстоянии до 40 км.

США анонсировали передачу ЗРК Patriot еще в декабре 2022-го. Вскоре к передаче Patriot для Украины присоединилась и Германия.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что предоставление Украине Patriot - это психологический перелом, который свидетельствует, что еще одно табу на поставки оружия ВСУ снято.

MIM-104 Patriot от США: что это за зенитный ракетный комплекс

Patriot MIM-104 от Raytheon - это довольно старая система, которая стала в строй еще в 70-х годах и остается основным ЗРК для США и ряда стран НАТО благодаря постоянным модернизациям. Самая современная версия - MIM-104 Patriot PAC-3, которая также имеет дополнительные пакеты обновления.

Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, которая имеет задекларированную способность уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

Вас также могут заинтересовать новости: