Россия модернизировала вертолет Ми-8 под новые задачи: эксперты указали на важную деталь

Новую разработку оккупантов ненароком рассекретили в одном из российских пропагандистских телеграм-каналов.

Россия создала на базе вертолета Ми-8 новый комплекс, который, вероятно, предназначен для борьбы с беспилотниками, пишет Militarnyi.

"Вертолет оснащён несколькими панельными антеннами, установленными под разными углами для обеспечения покрытия в секторе 180 градусов. Вероятно, с другой стороны машины установлена аналогичная конструкция для обеспечения полного покрытия", – отмечают обозреватели.

Также, судя по фото, к каждой панели подведены лишь два кабеля, а это может свидетельствовать о том, что система способна работать в двух каналах одновременно.

Видео дня

По мнению авторов, маловероятно, что комплекс предназначен для борьбы с радиоуправляемыми дронами непосредственно у линии фронта – слишком узкий диапазон частот он способен перекрыть. Вместо этого, по их версии, речь идет о подавлении спутниковой навигации украинских дальнобойных ударных БПЛА, работающих на фиксированных частотах.

Если эта версия верна, каждый из двух кабелей может отвечать за отдельную поляризацию антенны. Это позволяет излучать помехи с различной поляризацией и меньше зависеть от того, как именно ориентирована навигационная антенна дрона в полете, отмечают эксперты.

Не исключено, что кабели разделены по частотам: один охватывает диапазон L1 (1,5–1,6 ГГц), а другой – L2/L5 (около 1,2 ГГц). При такой схеме каждая панель способна параллельно подавлять оба основных сигнала, на которые полагаются многодиапазонные приемники беспилотников.

"Хотя дальнобойные ударные беспилотники, помимо системы GNSS, обычно оснащены также инерциальной навигационной системой, она рассчитана на то, чтобы корректировать отклонения при вхождении БПЛА в относительно небольшие зоны подавления сигналов навигационных систем, поскольку сама со временем накапливает погрешность", – говорится в материале.

Поэтому, по мнению аналитиков, россияне, вероятно, планируют использовать такие вертолеты по принципу, схожему с легкомоторными самолетами РЭБ.

Модернизация вооружений РФ – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что россияне модернизировали БМП-3, однако изменения в вооружении, напротив, ухудшили характеристики машины. На башне установили ограниченный "мангал" для защиты только сверху, а корпус и люки десанта получили разнесенную броню и противокумулятивные экраны на бортах. В то же время оккупанты отказались от опоры для 30-мм пушки 2А72, что существенно снизило точность стрельбы.

Также они модернизировали баллистические ракеты для ОТРК "Искандер-М", оснастив их новой системой автономного наведения "Комета-М12Р-ВТ" с многоканальной цифровой антенной решеткой из 12 элементов. Обозреватели отмечают, что Украине необходимо еще раз нанести удар по заводу, производящему соответствующие компоненты.

Вас также могут заинтересовать новости: