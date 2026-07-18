Известный украинский актер женился и показал свою избранницу (фото)

До этого Владимир Гладкий предпочитал скрывать возлюбленную от публики.

39-летний известный украинский актер Владимир Гладкий женился. Фото и видео с торжества он и его супруга Наталия Маринкевич поделились в Instagram.

Судя по опубликованным кадрам, на их свадьбе были замечены актеры Ксения Вертинская, Дарья Петрожицкая, Арам Арзуманян и другие.

"Спасибо, что позволили быть с вами в этот день", - написал Гладкий на одном из фото.

Видео дня

А его новоиспеченная супруга в подписи к свадебному ролику добавила:

"Муж и жена".

Отметим, что Владимир Гладкий впервые рассказал о своем романе с Наталией весной 2025 года. Тогда актер признался, что встретил именно "своего" человека и испытывает сильные чувства к избраннице. При этом он долгое время не раскрывал подробностей личной жизни и предпочитал скрывать возлюбленную от публики.

До отношений с Наталией Владимир Гладкий около пяти лет был вместе с девушкой по имени Джулия. В начале 2024 года артист сообщил о завершении их романа. По словам актера, причиной расставания стало расстояние - пара находилась далеко друг от друга, что в итоге повлияло на их отношения.

Украинский актер Владимир Гладкий получил широкую известность благодаря роли Вадика Приходько в сериале "Участковый с ДВРЗ". Также зрителям он знаком по сериалам "Женский доктор", "Нюхач", "Проверка на прочность" и другим телевизионным проектам.

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