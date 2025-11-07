"Фуцзянь" стал третьим авианосцем военно-морских сил КНР.

Китай официально ввел в эксплуатацию новый авианосец "Фуцзянь". Торжественная церемония состоялась в порту Санья, в провинции Хайнань. В ней принял участие глава КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

"Фуцзянь" является третьим авианосцем военно-морских сил КНР. Он полностью построен и спроектирован в Китае.

На сегодня "Фуцзянь" является самым мощным авианосцем в распоряжении КНР. Корабль оснащен электромагнитными катапультами нового поколения для запуска летательных аппаратов. С него уже запускали истребители J-15 и J-35, а также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-600.

Напомним, "Фуцзянь" спустили на воду в июне 2022 года. В 2024-м КНР провела его испытания для проверки надежности и устойчивости двигательной и электроэнергетической систем.

Кроме "Фуцзяня" в составе ВМС КНР находятся авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун". Первый китайцы построили на базе купленного в Украине советского "Варяга".

Второй авианосец Китай построил сам. Оба корабля имеют ограниченный потенциал (в частности, из-за отсутствия стартовых катапульт) и концептуально близки к печально известному российскому "Адмиралу Кузнецову".

Китайский флот - другие новости

Ранее западные специалисты пришли к выводу, что китайцы осваивают передовые технологии субмарин, что заставляет Соединенные Штаты и их союзников наращивать собственные подводные силы.

Известно, что новые субмарины КНР могут дольше оставаться под водой и выполнять более сложные операции, чем их предшественники.

Также сообщалось, что китайские мощности в судостроении превышают американские в 230 раз, что создает угрозу для американского доминирования в океане.

