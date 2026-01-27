'Шахeды' со Starlink будут бить точнее: эксперт объяснил, как Украине защититься

Украине нужно совершенствовать тактические приемы и "прикрывать" дорогостоящую боевую технику.

За последние три месяца количество "Шахедов", летающих по Украине, медленно уменьшается, но при этом улучшается качество этих ударных дронов, и этот процесс будет продолжаться. Об этом в интервью УНИАН сказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Анализируя применение Россией "Шахедов" со Starlink, он отметил, что точность ударов этими средствами возрастет абсолютно.

"Те, что со Starlink, моментально через спутники передают информацию операторам. На "Шахеде" боевая часть минимально будет 50 кг, больше не смогут, потому что не потянет. И потери могут быть, поэтому все важные объекты, крупные передвижения техники должны сопровождаться "Гепардами", например", - подчеркнул эксперт.

По его словам, война - это борьба систем путем более быстрого внедрения новых технологий, и это касается российских БПЛА "Шахед", которые постоянно совершенствуются.

"Практически с лета прошлого года рост количества "Шахедов" - ползучий. На, скажем, несколько десятков в месяц. Последние три месяца количество "Шахедов", которые летят по нам, уменьшается каждый месяц по сотне. Но за счет чего? За счет улучшения качества этих "Шахедов"", - пояснил Романенко и добавил, что таких дронов оккупанты смогут производить до сотни в месяц.

По его мнению, использование врагом "Шахедов" со Starlink увеличивает опасность для Украины, которая в связи с этим должна совершенствовать тактические приемы.

"Эти дроны на Starlink могут работать и против средств ПВО. То есть опасность увеличивается, тактические приемы нужно совершенствовать все время. И не оставлять без присмотра вертолеты на прифронтовых, оперативных аэродромах. Нельзя оставлять дорогостоящую боевую технику. А если там размещается сложный зенитный комплекс, его тоже нужно чем-то прикрыть маловысотным, "Гепардом" или артиллерийской системой", - отметил Романенко.

"Шхеды" со Starlink: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, "Шахеды" со Starlink уже уничтожают нашу авиацию. Недавно россияне нанесли удар такими дронами по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. По словам специалиста по системам РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, на зафиксированных кадрах видна работа системы автозахвата цели, но вместе с тем заметно, что дрон наводится в ручном режиме на цель.

Также "Флеш" заявил, что российские дроны со Starlink уже долетают до Днепра. Он обнародовал видео, на котором, как он выразился, видны следы "снежного человека", который подходил посмотреть, что это такое упало.

Как пояснил соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко, прямые поставки Starlink России компанией SpaceX Илона Маска невозможны. Мол, это работа определенных посредников, смежных рынков, которые россияне эксплуатируют для того, чтобы получать доступ к поставкам тех или иных технологий, а также "это вопрос нарушения санкций посредниками".

