От Бразилии до Уганды: где Россия вербует людей для сборки 'Шахедов'

Россия вербует людей по всему миру для работы на заводе по сборке "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Как пишет "Радио Свобода", согласно данным аналитиков, после первоначального фокуса на Африке Россия переключилась на страны Южной и Центральной Америки, превратив программу "Алабуга Старт" в глобальный канал поставки подневольной рабочей силы для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Африка и не только

Африка, по данным американского аналитического центра "Фонд защиты демократий", стала первым и самым масштабным регионом для рекрутинга в "Алабуга Старт". Активный набор ведется в Уганде, Эфиопии, Нигерии, Кении, Руанде, Южной Африке и Ботсване. Рекламные кампании в TikTok и Instagram обещают девушкам (от 18 до 22 лет) бесплатный перелет, жилье, обучение русскому языку и работу в сфере "гостеприимства" (отели, рестораны) или общепита.

"Однако, по данным многочисленных расследований, вместо работы официантками участниц задействуют в сборке иранских дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). Девушки рассказывали о 12-часовых сменах, низких зарплатах (после вычетов за жилье и обучение), постоянной слежке и работе с опасными химикатами без должной защиты", - отмечается в статье.

При этом к середине 2025 года программа "Алабуга Старт" стремилась охватить уже более десяти стран другого региона – Латинской Америки (включая Бразилию, Эквадор и Боливию).

Вербовщики, как и в странах Африки, используют агрессивный цифровой маркетинг: от таргетированной рекламы в TikTok и Instagram до видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишут аналитики.

Согласно свидетельствам участниц программы "Алабуга Старт", до 90% новобранцев распределяют на заводы по сборке дронов. От кандидаток требуют постоянных отчетов: фотографии посадочных талонов, селфи из самолета и фиксацию прохождения всех транзитных точек. По прибытии в особую экономическую зону девушки оказываются в условиях тотальной слежки и "финансовой кабалы", пишут аналитики:

"Вместо обещанной зарплаты в $500 многие получают едва ли шестую часть этой суммы – после вычетов за проживание, курсы языка и "административные штрафы". Ситуация усугубляется еще и тем, что девушки контактируют с едкими химикатами, вызывающими ожоги, а после атак украинских БПЛА на территорию ОЭЗ "Алабуга" администрация начала конфисковывать паспорта у тех, кто пытался покинуть программу".

Фокус на Бразилии

Аналитики отмечают, что в настоящее время Бразилия является основной целью усилий "Алабуга Старт" по набору персонала в Латинской Америке. Самая ранняя активность датируется концом января 2025 года. Большинство усилий по вербовке в социальных сетях в Бразилии пришлось на период с мая по июль. FDD выявила кампании как минимум 10 высокоохватных инфлюенсеров в TikTok и Instagram с общим количеством подписчиков 22 миллиона.

Вербовка и в СНГ

В середине прошлого года стало известно, что девушек и юношей из Центральной Азии зазывают на учебу и работу в ОЭЗ "Алабуга". Вербовщики особенно преуспели в Кыргызстане: представители "Алабуги" подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки страны, беспрепятственно посещают школы и колледжи и проводят отбор учеников.

Новость о том, что "Алабуга Политех" заманивает молодежь на предприятие, появилась и в Казахстане. В руки активистов в Астане попали рекламные листовки, которые раздавали школьникам. В них говорилось, что в колледж "Алабуга Политех" принимают с 14 лет, а также были размещены лозунги "Нам всем нужна победа в СВО", "Собрать ударные дроны, уничтожающие врага – круто".

Россия увеличивает производство дронов

Ранее сообщалось, что Россия планирует привлечь к сборке "Шахедов" тысячи рабочих из Северной Кореи.

Установлено, что привлеченной рабочей силе Кремль обещает платить около 2,5 доллара за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

