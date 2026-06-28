США ищут способы масштабного и недорогого производства ракет, – FT

Уже существует немало экспериментальных проектов и программ по закупке ракет и дронов.

США уделяют всё больше внимания стартапам по производству оружия. Поскольку запасы боеприпасов в стране сократились из-за войны в Иране, поиск способов быстрого, дешёвого и масштабного производства ракет стал актуальным, сообщает Financial Times.

"Американский арсенал основан исключительно на дорогих, сложных и трудоемких в производстве системах вооружения. Мы вступили в новую эру ведения войны, и теперь США должны измениться", – рассказал журналистам бывший чиновник Пентагона Майкл Горовиц, ответственный за оборонные инновации.

По данным издания, США производят всего 600 ракет "Томагавк" в год, каждая из которых стоит примерно 2,6 миллиона долларов. Добавляется, что два других основных вида ракет, PrSM и JASSM, стоят около 1,6 миллиона и 1,9 миллиона долларов каждая.

Видео дня

"Американский арсенал основан исключительно на дорогих, изысканных и сложных в производстве системах вооружения. Мы вступили в новую эру ведения войны, и теперь США должны измениться", – считает Горовиц.

Издание отмечает, что уже есть признаки того, что это начинает происходить, поскольку существует немало экспериментальных проектов и программ закупки ракет и дронов.

"ВВС США запросили около 12 млрд долларов на ближайшие пять лет для закупки 28 000 ракет. Другая программа Пентагона, обнародованная в прошлом месяце, предусматривает закупку 10 000 ракет наземного базирования в течение следующих трех лет", – говорится в статье.

По мнению издания, некоторые из этих ракет, в принципе, можно было бы массово производить за копейки на заводах, которые в случае войны должны как грибы вырасти по всей Америке.

Ветеран армии США, представитель оборонной компании Co-Aspire, которая является разработчиком крылатой ракеты RAACM для Украины, Даг Деннени считает, что их модель производства ракет сопоставима с деятельностью McDonald's.

По его словам, каждая ракета достаточно проста, чтобы её можно было собрать по инструкции, а нового механика, оснащённого ручными инструментами, можно научить собирать их в течение месяца.

"Такое можно было бы построить даже в спортивном зале средней школы", – поделился Деннени.

Добавляется, что другой стартап Castelion, которому уже три года, получил контракт на производство более 12 000 гиперзвуковых ракет в течение пяти лет. Более того, когда его завод в Нью-Мексико заработает на полную мощность, прогнозируется, что можно будет производить 6 000 ракет ежегодно стоимостью около 400 000 долларов каждая.

"Масса имеет значение, стоимость имеет значение, доступность имеет значение. Вы должны с самого начала создать что-то простое в производстве и недорогое, и это должно повлиять на все ваши инженерные решения", – рассказал соучредитель стартапа, бывший руководитель SpaceX Эндрю Крайц.

Издание отметило, что США десятилетиями готовились к масштабной кампании с использованием сложного оружия, однако война в Украине, которую Пентагон тщательно изучал, стала напоминанием о том, что изнурительная высокоинтенсивная война – это игра чисел.

Кроме того, опыт войны в Иране подтвердил эти выводы: производство ракет, пригодных для предыдущей войны, вполне может привести к поражению на следующем этапе.

Аналитики ещё до войны в Иране, опираясь на симуляции военных учений, оценивали, что США могут исчерпать некоторые ключевые запасы в течение нескольких недель в случае конфликта с Китаем.

Объясняется, что более значительные запасы ракет могли бы гарантировать США возможность вести длительную войну. Для этого необходимо запускать сотни ракет в день с большей мощностью и скоростью, чем односторонние ударные беспилотники, которые стали широко использоваться в Украине и на Ближнем Востоке.

Какие уроки извлек Пентагон из войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что помощник министра обороны США по вопросам науки и технологий Джозеф Джуэлл отметил, что украинская оборонная промышленность смогла в очень короткие сроки наладить производство новых видов беспилотников и других технологических решений из-за острой необходимости на поле боя. Джуэлл считает, что США также должны научиться быстро создавать и внедрять новые военные разработки. Отдельно он отметил роль украинских морских беспилотников. Помощник министра обороны США отметил, что Украина смогла существенно ограничить возможности российского флота, не имея собственных значительных военно-морских сил.

Также мы писали, что армия США использовала опыт украинской операции "Паутина" во время специальных учений, посвященных обороне критически важных объектов. В центре внимания оказались сценарии, при которых противник может сочетать кибератаки и удары беспилотников для вывода из строя военных баз, систем связи, энергетической инфраструктуры и логистики еще до начала масштабных боевых действий. В США пришли к выводу, что подобная угроза может возникнуть и для американских военных объектов. Опыт боевых действий в Украине показывает, что новые методы атак и защиты могут устаревать буквально за несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: