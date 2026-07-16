США переходят на дешевые крылатые ракеты, которые можно закупать тысячами

ВВС США хотят приобрести новые ракеты за около 218 000 долларов за штуку.

Военно-воздушные силы США делают ставку на дешевые крылатые ракеты, которые можно закупать тысячами. В Пентагоне считают, что такое недорогое оружие сможет выполнять задачи, которые ранее выполнялись гораздо более дорогими боеприпасами..

Как пишет Defense News, Пентагон заключи соглашения с тремя компаниями - Anduril по ракете Barracuda-500, CoAspire по "быстро адаптируемой доступной крылатой ракете" и Zone 5 Technologies по ракете Rusty Dagger.

Ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности стоят более 1,3 миллиона долларов за штуку. В то же время ВВС США хотят приобрести новые ракеты за гораздо меньшую цену – около 218 000 долларов за снаряд.

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Сделки заключены в рамках программы ВВС США "Семейство доступных массовых ракет" (FAMM). Она включает вариант, используемый истребителями и бомбардировщиками (FAMM-L), и вариант, сбрасываемый с транспортных самолетов (FAMM-P), оба варианта имеют дальность действия от 250 до 500 миль.

Компания Anduril заявила, что ее рамочное соглашение рассчитано на семь лет, а поставки начнутся в 2027 году. По данным компании, ВВС намерены закупать до 8000 снарядов FAMM в год обоих вариантов и у всех конкурирующих поставщиков.

В то же время эти сделки являются рамочными соглашениями, а не заказами на ракеты. Министерство обороны заявило, что ракеты еще должны пройти испытания и квалификацию, и что фактические закупки зависят от одобрения Конгрессом.

Согласно бюджетным прогнозам, в течение пяти лет будет закуплено 28 000 ракет от всех поставщиков на сумму 12,6 миллиарда долларов, при этом в последний год будет закуплено 7 990 ракет.

Дешевые украинские ракеты

Украинская компания Fire Point объявила о создании системы противоракетной обороны Freyja, которая может стоить примерно в семь раз дешевле, чем американские ракеты Patriot.

Ключевым элементом новой системы станет перехватчик FP-7.X, стоимость которого оценивается примерно в 700 тысяч долларов за выстрел. Для сравнения: ракеты Patriot PAC-3 стоят более 5 миллионов долларов за единицу, а для поражения одной баллистической цели часто требуется несколько перехватчиков.

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