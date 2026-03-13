США в спешке выводят из Южной Кореи системы ПВО Patriot и THAAD: о чем это говорит

Сеул фактически остается без прикрытия единственным комплексом THAAD, а также частью ЗРК Patriot.

Американский контингент в Южной Корее (USFK) сворачивает и, по всей видимости, перебрасывает на Ближний Восток свой комплекс противоракетной обороны THAAD и системы Patriot. Такой шаг является "подарком" для лидера КНДР Ким Чен Ына, считают в Defense Express.

В материале отмечается, что американские военные, базирующиеся в Республике Корея, имеют там всего одну батарею комплекса ПРО THAAD. Также в их распоряжении есть 8-10 батарей ЗРК Patriot. Поэтому после переброски этих систем на Ближний Восток Сеул фактически остается без прикрытия единственным комплексом THAAD, а также части ЗРК Patriot.

Какое именно количество Patriot американцы планируют перебросить на Ближний Восток, точно неизвестно. Издание напомнило, что перед операцией "Полуночный молот" в июне 2025 года американцы на несколько месяцев передислоцировали из азиатской страны по меньшей мере две батареи Patriot.

Примечательно, что тогда Штаты заключили предварительную договоренность с властями Южной Кореи – произошло это еще до начала операции. Сейчас ситуация противоположная, ведь операция США и Израиля против Ирана длится почти две недели. К тому же, переброска систем происходит без каких-либо договоренностей с Сеулом.

"Такая передислокация значительно ослабляет противовоздушную и противоракетную оборону Южной Кореи, что как подарок для Северной Кореи и Чим Чен Ына лично. Хотя южнокорейцы не остаются совсем уж беззащитными, поскольку сами имеют 8 батарей ЗРК Patriot, а также собственные зенитно-ракетные комплексы, такие как KM-SAM, которые имеют российские корни от С-400 и недавно хорошо себя показали на Ближнем Востоке. К тому же там есть и достаточно мощный флот, с кораблями, оснащенными боевыми системами Aegis и ракетами SM-3, способными к экзоатмосферному перехвату баллистических ракет", – говорится в материале.

Однако такая спешка в переброске систем свидетельствует о том, что при планировании операции "Эпическая ярость" в США недооценили ракетные и дронные возможности Ирана. Тогда Вашингтон заранее позаботился бы о передислокации комплексов на Ближний Восток, пишут авторы.

В материале также отмечается, что в случае с комплексом THAAD, на Ближнем Востоке у США есть проблемы именно с радиолокационными станциями AN/TPY-2 под них. Всего было уничтожено 4 таких станции, две из которых принадлежат США. Однако с территории Южной Кореи вывозят весь комплекс вместе со всеми пусковыми установками.

"Важно, что если США не смогут обеспечить надлежащий уровень защиты для передислоцированных THAAD и Patriot, то они могут быть также поражены, что фактически оставит Южную Корею без этих комплексов на долгое время, пока их не смогут заменить новыми, или снятыми из самих Соединенных Штатов, на что там при нынешней администрации вряд ли пойдут", – констатирует Defense Express.

Переброска вооружений на Ближний Восток

О том, что США забирают часть систем Patriot и THAAD из Южной Кореи, сообщило корейское агентство Yonhap еще несколько дней назад. Пока что эксперты исключают какое-либо прямое влияние передислокации ресурсов USFK на сдерживание северокорейских угроз в ближайшей перспективе.

Кроме того, НАТО перебросило часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток. Это подтвердил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в Сенате США.

