Война в Иране разрушает надежды Украины на поставки ракет для Patriot, - Politico

Война на Ближнем Востоке может сократить поставки ракет Patriot для Киева и ослабить украинскую противовоздушную оборону.

Война против Ирана может поставить под угрозу способность Украины защищаться от российских ракетных атак, поскольку Соединенные Штаты и их союзники расходуют значительные запасы ракет противовоздушной обороны. По данным европейских чиновников, использование дорогостоящих американских перехватчиков на Ближнем Востоке может сократить будущие поставки для Киева, пишет Politico.

США тратят сотни ракет Patriot

С начала конфликта США и союзники из стран Персидского залива использовали сотни ракет системы Patriot для перехвата иранских баллистических ракет и беспилотников. По оценкам аналитиков, только за первые недели войны могло быть выпущено до тысячи ракет-перехватчиков типа PAC-3.

По информации Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, Иран запустил по стране более 1475 беспилотников, 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет. Большинство из них было сбито американскими системами ПВО, в частности комплексами Patriot и Terminal High Altitude Area Defense.

Украина предупреждает о предстоящем дефиците

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема нехватки ракет существовала и раньше, но новый конфликт может значительно ухудшить ситуацию.

По его словам, война на Ближнем Востоке "уменьшит возможности получить больше ракет" для украинской противовоздушной обороны.

Европейские чиновники также опасаются, что Владимир Путин может воспользоваться ситуацией, усилив атаки на украинскую инфраструктуру, пока США и их партнеры будут отвлекаться на другой конфликт.

Производство ракет не успевает за спросом

Американская оборонная компания Lockheed Martin уже согласилась увеличить производство ракет Patriot почти в три раза – примерно с 600 в год до около 2000. Однако эксперты предупреждают, что для полного наращивания мощностей понадобится несколько лет.

До начала крупных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США производили примерно 270 таких ракет в год, что значительно меньше нынешнего спроса.

Европа опасается изменений в политике США

Некоторые европейские чиновники также выражают обеспокоенность политикой администрации Дональда Трампа в отношении военной помощи Украине. Они опасаются, что Вашингтон может пересмотреть или сократить поставки, что создаст дополнительные возможности для России на фронте.

В то же время союзники Украины все чаще говорят о необходимости развивать собственное оборонное производство в Европе. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Европе нужна собственная промышленная база для производства вооружения, чтобы Украина могла быстрее получать необходимые системы противовоздушной обороны.

Эксперты предупреждают, что Украина может столкнуться с еще более острым дефицитом ракет для ПВО уже в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, может усилить угрозу российских баллистических ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Война в Иране - интерес Украины

Как сообщал УНИАН, Украина стремится использовать ситуацию вокруг Ирана для укрепления связей с администрацией президента Дональда Трампа и демонстрации своих военных инноваций, поскольку мирные переговоры с Россией отодвинуты на второй план для США.

Издание The Hill пишет, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке дает Киеву возможность использовать свой технологический опыт, предлагая США и их союзникам в Персидском заливе экспертов по борьбе с "Шахедами".

