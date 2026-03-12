НАТО перебросило часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток, - американский генерал

Эти средства были использованы для защиты союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря.

НАТО было вынуждено перебросить несколько систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана.

Как сообщает CNN, такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в Сенате США.

По его словам, он использовал "некоторые из наших средств противовоздушной обороны Европейского командования для защиты некоторых наших союзников по НАТО" в восточной части Средиземного моря.

На вопрос о том, означает ли это, что эти средства были переброшены на Ближний Восток, Гринкевич ответил утвердительно.

Переброска систем ПВО на Ближний Восток

Ранее южнокорейское агентство новостей Yonhap сообщило, что США забрали часть систем ПВО с территории Республики, перебросив их на Ближний Восток.

В материале было сказано, что США, похоже, перебрасывают батареи противоракетной обороны Patriot и часть противоракетной системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Альтернативы последней у Южной Кореи нет.

Этот шаг вызвал в Сеуле обеспокоенность по поводу сдерживания угрозы со стороны Северной Кореи.

