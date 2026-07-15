Дроны сделали Украину супердержавой и изменили ее роль в Европе, - The Atlantic

ВСУ – одна из двух армий в мире, обладающих многолетним опытом ведения крупномасштабной обычной войны с участием беспилотников.

Украина последние четыре года разрабатывает ряд новых тактик и технологий, которые меняют понимание того, как ведутся современные войны, и в результате это превратило страну в одну из ведущих военных держав Европы.

Как пишет The Atlantic, Украина способствовала развитию культуры стартапов в секторе оборонных технологий, который выигрывает от тесного сотрудничества с передовыми воинскими частями. Это позволило значительно сократить циклы разработки. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее признала, что Украина сейчас производит оружие "быстрее и дешевле", чем где-либо еще в Европе.

Инновационное использование беспилотников Украиной стало самым ярким аспектом военной трансформации страны. Всего четыре года назад у Украины было всего несколько отечественных производителей беспилотников, а сегодня она быстро становится крупнейшим в мире производителем боевых БПЛА.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится производить около десяти миллионов беспилотников в год, в то время как другие украинские чиновники считают, что производственная мощность в конечном итоге может достичь двадцати миллионов при достаточных инвестициях.

Беспилотники сейчас являются доминирующей силой на поле боя, на их долю приходится более трех четвертей всех российских потерь. Кроме того, арсенал беспилотников дальнего действия отечественного производства позволяет Киеву вести кампанию стратегических ударов по целям в глубине России, а новое поколение беспилотников с искусственным интеллектом позволяет еще эффективнее поражать цели, обходя российские средства радиоэлектронной борьбы, отмечает издание.

Статус Украины в Европе изменился

Все эти изменения делают Украину важным участником трансатлантической безопасности. В последние месяцы Киев заключил ряд соглашений о совместном производстве беспилотников и наземных роботов с союзниками по всей Европе и за ее пределами. Украинские специалисты также обучают армии НАТО реалиям ведения войны с использованием беспилотников.

"Это представляет собой серьезный сдвиг в отношениях между Украиной и западными союзниками страны. В течение многих лет украинские военнослужащие обращались к НАТО за инструкциями и стремились перенять стандарты, установленные Альянсом. Сегодня эти роли частично поменялись местами. В течение последнего года украинские подразделения, использующие беспилотники и участвующие в совместных военных учениях, неоднократно демонстрировали уязвимость сил НАТО перед применением беспилотников в боевых действиях", - пишет The Atlantic.

При этом украинская армия – одна из двух армий в мире, обладающих многолетним опытом ведения крупномасштабной обычной войны с участием беспилотников, и это подчеркивает важность Украины для будущей обороны Европы в противостоянии с Кремлем.

Дроны в войне будущего

Эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт отметил, что Россия все активнее готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом. Бендетт сообщил, что пятый фестиваль беспилотников, который состоится в августе этого года, пройдет под лозунгом подготовки к "большой войне с НАТО".

Тем временем The Telegraph пишет, что украинские беспилотники успешно пролетели 2400 километров российской территории и поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири - это приговор для российской ПВО.

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