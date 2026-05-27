Ни единого шанса для 'Шахедов': в Украине испытали новый ракетный дрон-перехватчик

Он способен сбивать цели, движущиеся со скоростью 500 км/ч.

В Украине испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик под названием P4P. Об этом сообщил разработчик дрона – компания Alatyr Group.

В компании отметили, что перехватчик может развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, которые движутся со скоростью около 500 км/ч. Известно, что P4P использует ракетный двигатель для быстрого приближения к цели.

Как сообщил "Милитарный", дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета и сочетает ракетные возможности с электрической мультикоптерной схемой. Его корпус имеет удлиненную цилиндрическую форму, что обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время скоростного горизонтального полета.

Аппарат оснащен четырьмя электрическими двигателями, которые используются для вертикального подъема. После старта с поверхности активируется ракетный ускоритель, обеспечивающий дальнейший набор скорости.

Украина выигрывает битву против "Шахедов"

Западные специалисты считают, что за четыре года войны Украина выстроила одну из самых эффективных в мире систем противодействия дронам-камикадзе типа "Шахед", а ее военные технологии все больше привлекают внимание партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее советник президента по вопросам оборонной промышленности Александр Камышин сообщил, что украинские силы уже могут сбивать до 97% дронов типа "Шахед".

Россияне понимают их недостатки и пытаются их исправить. Так, они создали усовершенствованную реактивную версию "Герань-4", которая может развивать максимальную скорость до 500 км/ч.

В то же время, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова, Силы обороны уже располагают средствами для противодействия такому вооружению противника.

