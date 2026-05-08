Лазерный комплекс 'Тризуб': в Украине создали оружие против 'Шахедов'

"Тризуб" способен поражать цели на расстоянии 5 км - это позволит эффективно сбивать БПЛА типа Shahed.

В Украине разработали новый лазерный комплекс "Тризуб", предназначенный для борьбы с российскими беспилотниками, в частности дронами типа Shahed.

Об этом "Милитарному" рассказал представитель компании Celebra Tech, которая является его разработчиком. Отмечается, что в настоящее время лазерный комплекс проходит финальные испытания и готовится к публичной презентации.

По данным Celebra Tech, "Тризуб" способен сбивать разведывательные беспилотники противника на расстоянии до 1500 м. А эффективная дальность поражения FPV-дронов составляет 800–900 м.

"На сегодняшний день "Тризуб" практически способен достигать цели на расстоянии 5 км – это позволит эффективно сбивать БПЛА типа Shahed", – отметили в компании.

В ходе усовершенствований разработчики внедрили в систему донаведение на базе искусственного интеллекта, автоматический захват и сопровождение целей, а также интеграцию с РЛС для получения точных траекторий движения вражеских объектов.

Также в компании рассказали, что "Тризуб" можно интегрировать в частную ПВО, призванную защищать критическую инфраструктуру и стратегически важные предприятия. Кроме того, лазер можно использовать и для разминирования.

Выполнение системы на прицепной платформе обеспечивает мобильность комплекса, позволяя оперативно развертывать его на угрожающих направлениях для защиты объектов инфраструктуры или позиций войск.

Оружие против дронов

Как сообщал УНИАН, в США работают над созданием оружия на основе высокомощной микроволновой энергии, которое будет способно выводить из строя электронику дронов без выстрелов.

Разработкой занимается калифорнийская компания-производитель антенн ThinKom Solutions. Систему под названием Alecto там создают за собственные средства. Известно, что новинка уже достаточно компактна для установки на боевую машину пехотного взвода.

Компания ThinKom более двух десятилетий занималась разработкой антенных систем с фазированной решеткой для спутниковой связи. В основе новой системы Alecto лежит запатентованная конструкция под названием VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub). Это управляемая механическая фазовая решетка, обеспечивающая высокую точность и низкие боковые лепестки.

