Новая модернизация морских дронов СБУ получила самую высокую оценку американцев. Об этом свидетельствует и очередная публикация влиятельного американского издания "The Wall Street Journal", пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что в битве за Черное море команда Малюка все время находится на шаг впереди россиян. "Как только у врага думают, что адаптировались, в Службе находят новое решение. И следует новый, неожиданный удар, к которому враг не подготовлен. Так, морские дроны уже оборудовали системой реактивного залпового огня. Теперь они способны проводить минирование. Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне, в короткие сроки запустив в производство новую разработку и постоянно работая над ее совершенствованием", - считает экс-нардеп.

Политолог акцентирует, что речь идет об уникальной разработке, которая впервые применяется в боевых условиях. "Благодаря тому, что морские дроны заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. При этом напомню, что всего поражено морскими дронами уже 11 российских кораблей", - пишет Черненко.

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"Публикации от "The Wall Street Journal" предшествовали несколько репортажей CNN, а американский историк Тимоти Снайдер назвал морские победы Украины - ключевым событием 2023 года. В США любят победителей, любят истории успехов. И имидж Украины, как страны-победителя на море благодаря собственным разработкам, в год выборов в США особенно ценен. Выделять оружие и помогать будут успешным", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что российский корабль вывели из строя миной, которую за 400 км принес беспилотник СБУ - это был ракетный корвет "Самум" осенью 2023 года. Следующими были патрульный катер "Павел Державин" и большой буксир, который шел ему на помощь. Также на мине от "Sea Baby" подорвался один из двух современных противоминных кораблей, которые стоят на службе в РФ.