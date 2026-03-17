Тайцы повторили защитные сооружения, придуманные украинскими военными.

В Таиланде военные, следуя примеру украинских Вооруженных Сил, защищают бронетехнику раскладными экранами. В частности, как пишет портал "Милитарный", такие экраны можно увидеть на зенитных самоходных установках M42 Duster.

Судя по видео, выложенному обозревателем бронетехники Btvt, экраны делаются раскладными, и их можно опускать при необходимости – для применения вооружения или перевозки десанта на корпусе машины. Конструкции имеют решетчатую или сетчатую структуру, за что их сравнивают с "мангалами".

Издание отметило, что в Украине с 2024 года появились подобные заводские конструкции, напоминающие капюшон. Такая конструкция "не ограничивает движение танковой башни и не мешает экипажу покинуть бронемашину". Но авторы указали на существенный недостаток – в густой лесистой местности конструкцию могут сорвать ветки деревьев.

Видео дня

Россияне также наваривают защитные конструкции на танки. Но делают их громоздкими, и подобные "сараи", отметили авторы, ограничивают маневренность машины, делают невозможным поворот башни, перекрывают обзор и препятствуют эвакуации экипажа из подбитой бронемашины.

Участие украинской техники в боевых действиях в Таиланде

Напомним, что тайские военные применяют украинские бронетранспортеры в боях с Камбоджей. В частности, армия Таиланда использовала БТР 3Е1 и БТР 3РК, а также минометные комплексы БТР 3М1/М2.

При этом БТРы пытались маскировать древесиной, обвешивая с боков длинными бревнами. По аналогичному принципу был оборудован гусеничный бронетранспортер М113.

Также в боевых действиях применялись украинские танки БМ "Оплот-Т". По словам аналитика Александра Коваленко, этот танк оказался полезным и надежным, в отличие от китайских танков, которые также закупала армия Таиланда.

Вас также могут заинтересовать новости: