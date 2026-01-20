Таиланд применил модификации украинского БТР 3 в боях с Камбоджей (видео)

Их заметили во время боев за населенные пункты в конце 2025 года.

В боях с Камбоджей тайские военные успешно применяли несколько модификаций украинских бронетранспортеров. Как видно на видео в Telegram-канале BTVT.INFO, армия Таиланда использовала БТР 3Е1 и БТР 3РК, а также минометные комплексы БТР 3М1/М2.

Как пишет военный портал "Милитарный", украинские бронетранспортеры применялись во время боев за населенные пункты в конце 2025 года. Наступление поддерживали модернизированные американские танки M60A3 TIFCS.

Отмечается, что модификации БТР 3 охватывают широкий спектр специализированных машин, включая варианты с различными боевыми модулями.

"БТР 3Е1 – базовая и самая массовая боевая версия украинского БТР 3. БТР 3РК – версия с противотанковыми комплексами. БТР 3М1 / М2 – самоходные минометные комплексы на базе БТР 3, предназначенные для артиллерийской поддержки подразделений", – пишут эксперты.

В издании напомнили, что в 2007 году Украина выиграла тендер на поставку 96 бронетранспортеров в Таиланд на общую сумму около 117 млн долларов. Первые два БТР 3Е1 украинского производства прибыли в Таиланд в 2010 году самолетом Ил 76.

"Модернизация" БТР со стороны Таиланда

Как сообщал УНИАН, ранее армия Таиланда использовала древесину для маскировки бронетранспортеров БТР-3Е украинского производства, которые используются в боевых действиях.

В частности, тайские военные обложили борта БТР длинными деревянными бревнами, а моторно-трансмиссионный отсек дополнительно защищен двумя слоями древесины. Кстати, эти БТР также использовали в боях, опубликованных на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: