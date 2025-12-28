Таиланд 'модернизировал' БТР украинского производства: древесиной маскируют машину от врага

БТР обложили длинными деревянными бревнами.

Армия Таиланда использовала древесину для маскировки бронетранспортеров БТР-3Е украинского производства, который используют в боевых действиях. Об этом написал исследователь бронетехники Андрей Тарасенко в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото.

Судя по снимкам, тайские военные обложили борта БТР длинными деревянными бревнами, а моторно-трансмиссионный отсек дополнительно защищен двумя слоями древесины. Авторы военного портала "Милитарный" предположили, что деревом также перекрыты бортовые десантные двери. И это делает высадку десанта сложной или даже невозможной.

"Похожие решения уже фиксировались и на других тайских бронемашинах. В частности, по аналогичному принципу был оборудован гусеничный бронетранспортер М113, у которого древесиной также прикрывали лобовую часть", - добавили авторы.

Отмечается, что кроме БТР-3Е и М113, тайские военные применяли подобную защиту и на боевых машинах-амфибиях AAVP-7A1, а также на танках.

Эксперты считают, что в условиях густой растительности и боевых действий в населенных пунктах, где ограждения и здания часто возведены из древесины, такое средство маскировки может быть действенным. Особенно учитывая недостаток современных средств разведки и наблюдения у камбоджийской стороны.

А в формате пассивной защиты деревянные элементы, вероятно, призваны уменьшить поражение экипажа и машины от обломков и стрелкового огня. "Древесина способна частично поглощать кинетическую энергию пуль и обломков, снижая их проникающую способность", - добавили авторы.

В то же время такая защита имеет и существенный недостаток: в случае возгорания древесины ликвидация пожара на бронетранспортере может быть крайне сложной.

Напомним, что после возобновления боевых действий армия Таиланда впервые применила против камбожийских военных танк "Оплот-Т" украинского производства. Согласно официальным сообщениям, танки были использованы для уничтожения огневой позиции противника.

Известно и об использовании другой бронированной техники украинского производства. В частности, армии Камбоджи удалось захватить один из БТРов. Вероятно, он съехал с дороги и экипажу пришлось покинуть машину.

