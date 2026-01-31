Украинский 'Оплот' оказался лучшим танком тайско-камбоджийской войны, - аналитик

Хотя в боях участвовали танки других типов, именно харьковский танк показал себя лучше всех.

Хотя активная фаза тайско-камбоджийской войны закончилась, тайские военные продолжают публиковать в социальных сетях видео, в которых хвастаются своей танковой мощью. И хвастаютсяя они конкретно украинскими танками БМ "Оплот-Т". На это в своем Телеграм обратил внимание украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Он отметил, что Таиланд имеет хорошие отношения с Китаем, поэтому в свое воемя закупил много китайской бронетехники. Но, когда пришло время пустить эту технику в дело, "китайцы" подвели.

"Как бы Таиланд не был бы близок с Китаем, но они не стали скрывать своего откровенного разочарования китайскими танками. Причём, практически все потери танковой компоненты армии Таиланда в ходе конфликта с Камбоджей - это не результат боестолкновений, а поломки, причём именно среди китайских танков VT-4. По сути, основная боеспособная танковая единица в строю у Таиланда - это украинский БМ "Оплот-Т", - пишет Коваленко.

Видео дня

По его словам, опыт тайско-камбоджийской войны показал, что китайские танки VT-4 абсолютно не приспособлены к длительным нагрузкам и по сути являются "одноразовыми" ввиду своей технической ненадежности.

"В ходе активных боевых действий командование тайской армии даже стало выдавать рекомендации применять подразделениям ОБТ "Оплот-Т" и даже старичков Patton M48A5PI, но стараться игнорировать китайскую продукцию. (...) Высокотехнологичный китайский гомункулус VT-4, созданный для показов на выставках и пафосных рекламных роликов, в реальных боевых условиях оказался разваливающимся пенопластом", - резюмирует аналитик.

Украинская бронетехника в армии Таиланда

Т-84 "Оплот" – это основной боевой танк украинской разработки, созданный Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе советского Т-80УД. Танк формально приняли на вооружение ВСУ в 1999–2000 годах (в модификациях Т-84У и позже БМ "Оплот-М"), но из-за хронического недофинансирования, производственных трудностей и приоритета ремонта старой техники (Т-64/Т-72) ВСУ получили лишь единичные экземпляры.

В 2011 году Таиланд заказал 49 экспортных "Оплот-Т" (адаптированных под местные условия), но контракт сильно затянулся – поставки завершили только в 2018 году, после чего Бангкок отказался от дальнейших закупок из-за срывов сроков и перешёл на китайские танки VT-4.

Кроме танков, Таиланд закупил в Украине партию колёсных бронетранспортеров БТР-3Е1 и их модификаций. Первый крупный заказ на 96 машин (включая боевые, командные, санитарные, миномётные и другие версии) был выполнен в 2007–2011 годах. В 2011 году последовал второй контракт на 121 БТР-3Е1, а также 14 единиц для Королевского флота (морской пехоты). В 2013 году добавили ещё 21 машину с частичной локализацией сборки в Таиланде.

К середине 2010-х годов Таиланд получил порядка 230–250 БТР-3 различных модификаций. Однако потом Таиланд решил перейти на закупки китайских бронетранспортеров.

Вас также могут заинтересовать новости: