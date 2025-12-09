Таиланд впервые применил украинские танки 'Оплот Т' в боевых действиях

Танки использовали для ударов по целям в Камбодже.

Армия Таиланда впервые привлекла украинские танки "Оплот Т" для реальных боевых действий на территории Камбоджи.

В Операционном центре Первой армейской зоны Таиланда сообщили, что оперативная группа "Бурафа", провела операцию с использованием танков для уничтожения комплекса, расположенного на камбоджийской стороне границы.

По данным военных, место, расположенное рядом с линией разграничения, использовалось как огневая позиция для оружия косвенного поражения, пулеметных точек и как место хранения оружия, предназначенное для атак на тайские силы.

Видео дня

"Цель располагалась непосредственно напротив пункта содействия приграничной торговле Бан Та Прая, район Та Прая, провинция Са Каео", - говорится в заявлении.

Использование танков "Оплот Т"

Как пишет украинский портал "Милитарный", для этой операции впервые привлекли танки "Оплот Т" украинского производства. Они стоят на вооружении 2-го кавалерийского батальона Таиланда, который также обнародовал видео с боевой работой танков.

Отмечается, что еще во время учений на танки установили легкие защитные решетки, которые должны защищать башни от дронов и сбросов взрывчатки.

Таким образом, оперативная группа "Бурафа" тайской армии со вчерашнего дня активно продвигается вглубь камбоджийской территории.

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 декабря Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Оба правительства обвиняли друг друга в провоцировании последней атаки.

По словам тайских военных, камбоджийская армия открыла огонь в нескольких районах вдоль границы, в результате чего погиб один тайский солдат, а другие получили ранения.

Тайская армия также добавила, что гражданское население из соседних населенных пунктов эвакуируется из-за ухудшения ситуации.

