Может ли Китай отправлять дроны на оптоволокне на сотни километров: аналитики ответили

В Китае продемонстрировали гигантские катушки для дронов, но это может быть всего лишь реклама.

В Китае распространяют видео с катушками оптического волокна с дальностью 500 и 800 километров. А некоторые катушки содержат даже 1300 километров волокна.

Как отмечает портал Defense Express, возникает вопрос, могут ли в Китае сделать беспилотник на оптоволокне с дальностью в 1300 км, если демонстрируют такие большие катушки.

По словам аналитиков, это могло бы стать настоящей проблемой, поскольку такими беспилотниками можно было бы управлять в реальном времени. И их невозможно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

"Ответ на этот вопрос будет – нет. И дело здесь не только в размерах, массе и отсутствии смысла, а в обычных законах физики. Дело в том, что лазерный луч, проходящий через оптоволокно и передающий информацию, имеет свойство затухать и рассеиваться", – рассказали они.

Поэтому бесконечно увеличивать катушку не получится, ведь рано или поздно лазерный луч в кабеле рассеется настолько, что оптическое оборудование просто не сможет его распознать. Предел, при котором это произойдет, зависит от многих факторов. В частности, от длины волны используемого света, типа волокна и его обмотки, а также от качества оборудования.

Аналитики отмечают, что при наилучшем оборудовании и условиях максимальная дальность могла бы составить ориентировочно 200 км. Но эти расчеты приблизительны, и все зависит от многих факторов и мощности оборудования.

Нарушение законов физики

Отмечается, что для того, чтобы увеличить дальность действия оптоволокна, необходимо через определенные его отрезки устанавливать повторители сигнала, что в таких катушках сделать невозможно. Поэтому, подчеркивают авторы, в Китае демонстрируют "обычную рекламу для привлечения внимания к своему продукту".

"На самом деле эти гигантские катушки, напечатанные на 3D-принтере, внутри не имеют волокна. Там могут печатать сколько угодно большие катушки исключительно для того, чтобы поразить рядового зрителя и продвигать свою страницу, где продаются реальные катушки на 10-60 км", – подчеркивается в сообщении.

На портале добавили, что многие люди, мало знакомые с этим вопросом, поверили в существование таких катушек, которые нарушали бы законы физики, не имели бы смысла. К тому же стоили бы баснословных денег.

Дронные технологии Китая

Как сообщалось, в Китае создали краску, которая скрывает беспилотники от систем противовоздушной обороны, поглощая радиоволны. Речь идет о серии аэрозольных покрытий, которые назвали XRAM-C Series.

По словам разработчиков, обычный металл хорошо заметен на радаре, ведь он отражает волны. Они объяснили, что новая краска не отражает сигнал, а поглощает его и преобразует в тепло. Из-за этого радар просто "ослепнет".

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