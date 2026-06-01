В Китае создали краску, которая делает дроны 'невидимыми': как она работает

Новая разработка уже поступила в открытую продажу.

Китайцы создали краску, которая скрывает беспилотники от систем ПВО, просто поглощая радиоволны, сообщает Defence Blog.

Фирма Star-Navi выпустила серию аэрозольных покрытий, которые назвали XRAM-C Series.

Как объясняют разработчики, обычный металл – лучший друг радара, потому что он блестит для волн. Но новая краска работает иначе. Она не отражает сигнал, а поглощает его и превращает в тепло. Из-за этого радар просто "ослепнет".

Производитель уверяет, что слой толщиной в полмиллиметра уменьшает отраженный сигнал вдвое (на 3–3,5 дБ). Один квадратный метр покрытия весит чуть больше килограмма.

Чтобы нанести эту защиту, не нужны никакие специальные заводы или сложные инструменты. Покрытие выдерживает жару до 250°C, не отрывается от сильной тряски и прошло жесткие 2000-часовые тесты морской солью, обещают в компании.

Для различных типов радаров у китайцев есть три варианта:

C105 – глушит радары X и Ku.

C112 – работает против диапазонов S и C.

C113B – универсальный солдат, бьет по всем частотам сразу.

Краску продают в обычных ведрах по 1, 5 и 10 килограммов.

Китайский след "Шахедов"

Ранее УНИАН писал, что Китай тайно поставляет России ключевые компоненты для дронов "Шахед" – включая микрочипы и программируемые микросхемы FPGA, которые фактически являются "мозгом" этого оружия.

Благодаря китайской электронике Россия резко нарастила производство: если три года назад в Татарстане изготавливали 10 "Шахедов" в день, то сегодня – уже 404, а ежемесячно с конвейера сходит более 5 000 дронов.

