Россияне научились обходиться без Starlink: комбриг раскрыл детали

Оккупанты прокладывают оптоволокно и устанавливают антенны для передачи интернета.

Отключение российских оккупантов от Starlink не будет каркасным моментом, поскольку они найдут решение.

Об этом в интервью Громадське сказал Виталий Попович, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константина Гордиенко. Он рассказал, что сейчас оккупанты протягивают оптоволокно и выставляют антенны для передачи интернета, а украинские войска их поражают.

Командир отметил, что помнит период, когда противник начал применять Starlink и у него тогда заметно улучшилась коммуникация:

"Это не будет каркасным моментом - их отключение от Starlink, потому что они найдут решение. У них есть спутники, и все зависит от их количества. Противник реагирует: они устанавливают мосты - несколько точек в разных местах, - объединяют их, и они завязываются в сеть, которая передает интернет".

Потери и ротации

Попович отметил, что если сравнивать с противником, то ВСУ не несут больших потерь, но гибель людей - это самое сложное.

"Для меня задача №1 - это ротации и замена личного состава на позициях. Мы эвакуировали парня, который на позиции находился 275 дней. К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Я осознаю, что многие из них уже не вернутся на позиции из-за состояния здоровья. Они могут работать в тылу или тренировать личный состав, но к боевым действиям эти военные не вернутся".

Комбриг также отметил, что даже при том пополнении, которое есть сейчас, не видит "критической проблемы".

Starlink на войне: новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что отключение Starlink значительно снизило качество боевых действий россиян, но не уменьшило количество штурмов.

По словам эксперта, российская армия не имеет полноценной альтернативы системе Starlink, что негативно влияет на ее способность вести сетецентрическую войну.

