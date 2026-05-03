Россия продвинулась вблизи Константиновки: в DeepState раскрыли детали

Оккупанты взяли под контроль часть "серой зоны".

Российские оккупанты продвинулись по двум направлениям недалеко от Константиновки Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности, по их данным, враг добился успехов вблизи Бересток, расположенных к югу от Константиновки. Также оккупанты продвинулись вблизи Иванополья, что к юго-востоку от одного из ключевых опорных пунктов Сил обороны в Донецкой области. В обоих случаях враг взял под свой контроль часть "серой зоны".

Ранее о том, что РФ постепенно приближается к Константиновке, писали журналисты Reuters. По их данным, Россия уже контролирует территорию, которая находится в 1 километре от города. Издание, в частности, напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ ставила целью оккупировать этот город до конца апреля.

В то же время аналитики из Института изучения войны сообщают, что в апреле Россия захватила меньше территорий, чем потеряла в результате действий Сил обороны. По их подсчетам, россияне утратили контроль над 116 квадратными километрами территорий.

Между тем в 7-м ДШВ сообщают, что Россия накапливает технику и силы на юге Покровска. Как отметил офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев, целью врага является вытеснение подразделений Сил обороны из северных районов города. В то же время он подчеркнул, что украинские защитники знают о планах врага.

