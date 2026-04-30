ВМС Украины нанесли удар по катерам РФ, охранявшим Керченский мост

Повреждения получили патрульный сторожевой и противодиверсионный катера.

В ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по корабельно-катерному составу Российской Федерации в районе Керченского пролива.

"В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери", – подчеркнули в ВМС.

Отмечается, что данные катера являются ключевыми единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.

"Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря", – подчеркивают военные.

Напомним, в ночь на 28 апреля бойцы ССО нанесли удар беспилотниками по базе "Искандеров" в Крыму. По словам аналитиков, поражение стало возможным благодаря увеличению боевых частей на украинских дронах типа middle strike. При этом успешная дроновая атака показательна с точки зрения новых возможностей украинской армии. Во время удара пусковые установки находились в укрытиях от советских баллистических ракет средней дальности Р-5, и эти укрытия нужно было пробить.

Также в ночь на 19 апреля бойцы ГУР атаковали два крупных десантных корабля РФ – проекта 775 "Ямал" и проекта 1171 "Николай Фильченков".

Вас также могут заинтересовать новости: