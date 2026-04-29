Морские дроны поразили подсанкционный танкер в Черном море

Это судно дрейфовало на расстоянии более 200 км от города Туапсе.

Двумя морскими дронами-камикадзе удалось поразить танкер MARQUISE, находящийся под санкциями, в Черном море. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Сегодня утром подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с применением двух МБЕК-камикадзе [двух морских беспилотных катеров – УНИАН] поражено судно, находящееся под санкциями, "MARQUISE" (танкер, флаг Камеруна, без груза, грузоподъемность более 37 тыс. т.)", – говорится в сообщении.

В частности, на момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (Россия) без сигнала AIS (автоматической идентификационной системы). Предположительно, это судно ожидало погрузки в море от другого судна.

Как уточнили в Генштабе, поражение судна было нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

При этом танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Впрочем, степень повреждений уточняется.

Война в Украине – борьба с "теневым флотом"

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уже умеют поражать танкеры и у берегов Средиземного моря. В частности, в декабре 2025 года беспилотниками был поражен танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL.

По данным СМИ, в Средиземном и Черном морях формируется другой, менее заметный, но не менее важный фронт. Речь идет о новой фазе морской войны, которую Украина ведет против российского "теневого флота".

Вас также могут заинтересовать новости: