Российский танкер получил критические повреждения и не может больше использоваться по назначению.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела новую беспрецедентную морскую спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, по результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря элитное оперативно-боевое подразделение СБУ "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL.

По словам собеседника, в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

"РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", - отметил информированный источник в СБУ.

В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и теперь не может использоваться по назначению.

Удары по морским целям оккупантов

Как сообщал УНИАН, 15 декабря СБУ устроила морскую "бавовну" в порту Новороссийска.

По данным источника УНИАН, впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo).

Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около $400 млн.

Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до $500 млн.

