Бойцы ГУР поразили два больших десантных корабля РФ в оккупированном Крыму

Стоимость двух кораблей – более 150 миллионов долларов.

В ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

"В момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте", – говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В разведке отмечают, что ВДК проекта 775 "Ямал" – корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля – более 80 миллионов долларов.

ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" – корабль 1975 года выпуска грузоподъемностью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость корабля – более 70 миллионов долларов.

Сообщается, что оба корабля в результате атаки выведены из строя.

Кроме того, во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Подлет-К1" ориентировочной стоимостью 5 миллионов долларов.