Синегубов ответил, действительно ли на трассе Харьков-Полтава были уничтожены все АЗС

По словам чиновника, дефицита топлива в регионе нет.

Сведения о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной работающей заправки, не соответствуют действительности. Дефицита топлива в Харьковской области также нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, топливная инфраструктура региона работает в обычном режиме. Чиновник подчеркнул, что для обеспечения бесперебойной работы АЗС власти уже согласовали специальные меры безопасности.

"Совместно с представителями сетей АЗС согласовали меры физической пассивной защиты. Отдельно подчеркиваю: информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита топлива в регионе нет", - заверил Синегубов.

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Кроме того, чиновник поблагодарил украинских воинов за эффективную защиту неба над Харьковской областью и объектов инфраструктуры. Синегубов добавил, что только за последнюю неделю силы противовоздушной обороны сбили над Харьковом и областью более 100 вражеских воздушных целей.

Что этому предшествовало

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что все АЗС от Харькова до Полтавы полностью уничтожены Россией. Он подчеркнул, что последняя действующая АЗС в поселке Валки была уничтожена российским ударом 26 июля.

Тогда Скорик отметил, что масштабные разрушения топливной инфраструктуры пока не привели к топливному или продовольственному кризису в стране.

"В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 - в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет", - отметил депутат.

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