Все АЗС от Харькова до Полтавы полностью уничтожены Россией, – депутат облсовета

26 июля российские войска уничтожили последнюю автозаправочную станцию, которая продолжала работать в поселке Валки.

Российские обстрелы уничтожили более 80 автозаправочных станций в Харьковской области, из-за чего на маршруте Харьков – Полтава не осталось ни одной действующей АЗС. Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

"На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков – Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и далее по дороге в Полтаву", – сообщил депутат.

По его словам, последняя действующая АЗС в поселке Валки была уничтожена российским ударом 26 июля. Депутат облсовета призвал водителей, планирующих воспользоваться маршрутом Харьков – Полтава, заранее заправить свои автомобили, поскольку возможностей пополнить запас топлива на этом участке практически не осталось.

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По мнению Скорика, масштабные разрушения топливной инфраструктуры пока не привели к топливному или продовольственному кризису в стране.

"В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 – в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет", – добавил политик.

Россия уничтожает АЗС в Украине – последние новости

Недавно российские войска атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и более чем 150 ударными беспилотниками. В частности, россияне атаковали объекты в Полтавском районе. В результате ударов были повреждены АЗС, здание пожарной части, крыши домов, оконные стекла и автомобили.

На прошлой неделе основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщил, что российские войска все реже атакуют украинские АЗС беспилотниками, поскольку эти удары оказались малоэффективными. По словам эксперта, украинские компании научились оперативно восстанавливать автозаправочные станции, поврежденные в результате атак. В то же время он подчеркнул, что в прифронтовых регионах угроза ударов по таким объектам и в дальнейшем останется высокой.

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