По цене Ferrari каждый: ВСУ сбили сразу два редких дрона россиян (видео)

Эти дроны используются для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.

В районе Гуляйполя Запорожской области подразделения Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили два редких и дорогостоящих разведывательных БПЛА противника "Мерлин-ВР".

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, эти беспилотники используются врагом для воздушной разведки, выявления позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.

Отмечается, что ориентировочная стоимость одного такого БПЛА составляет более 300 тысяч долларов США.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тихорецк" в одноименном населенном пункте Краснодарского края РФ.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Там расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

Зафиксировано попадание по объекту, после чего начался масштабный пожар. Российские власти подтвердили атаку на НПС и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

Также в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

