Удар по Новороссийску: поражен морской тральщик и два противолодочных корабля РФ, - источники

Также поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2".

В ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.

По словам собеседника, на "концерт Кобзона" отправились трое российских моряков, а еще 14 – ранены.

Во время атаки также был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

"СБУ системно наносит удары по врагу там, где он считает себя в безопасности – в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу", – сообщил информированный источник в СБУ.

Удар по Новороссийску задел стратегический нефтеналивной терминал РФ

Как сообщал УНИАН, удар по Новороссийску также задел стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", где возник пожар. Было подтверждено повреждение нефтеналивных стендеров и радиолокационной станции комплекса ПВО С-400. Аналитики также зафиксировали темное пятно на пирсе в районе швартовки малых противолодочных кораблей проекта 1124 "Альбатрос".

Новороссийск является базой большинства российских военных кораблей на Черном море и ключевым узлом экспортной инфраструктуры региона.

