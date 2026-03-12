СБУ нанесла удар по одному из крупнейших нефтяных узлов на юге РФ, - источники (видео)

Такие удары затрудняют транспортировку нефтепродуктов в порты и вынуждают врага менять логистические маршруты.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тихорецк" в одноименном населенном пункте Краснодарского края РФ.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Там расположены крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

По словам собеседника, зафиксировано попадание по объекту, после чего начался масштабный пожар. На видео видно несколько источников возгорания – вероятно, горят резервуары с топливом.

Российские власти подтвердили атаку на НПС и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

"В начале марта СБУ совместно с Силами обороны успешно отработала по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск. Сегодняшнее поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является единственной веткой поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов в порты и вынуждают врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", – сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по Новороссийску: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Удар по Новороссийску также затронул стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", где возник пожар. Там подтверждены повреждения нефтеналивных стендеров и радиолокационной станции комплекса ПВО С-400.

4 марта в результате атаки БПЛА на Новороссийскую бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата "Адмирал Эссен". В результате удара произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки и предназначенных для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Вас также могут заинтересовать новости: