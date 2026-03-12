После захвата Гуляйполя россияне проникают уже вглубь территории, - DeepState

По словам аналитиков, оккупанты привлекают дополнительные силы на фоне проблем в обороне ВСУ.

В районе Гуляйполя Запорожской области наблюдается увеличение активности российских оккупантов. Захватчики привлекают новые ресурсы на фоне проблем в обороне Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в анализе мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Ситуация на поле боя

Как отметили аналитики, российские оккупанты за первые 10 дней марта провели около 1400 штурмов на разных участках фронта, что является самым низким показателем за последнее время, но это не критически отличается от предыдущих месяцев. К примеру, с сентября по февраль среднее количество штурмовых действий противника составляло около 1800.

Покровско-Мирноградская агломерация

По данным DeepState, захватчики сохраняют свою активность в районе Покровска.

"Как и Покровск, так и Мирноград, по сути, оккупированы. Поэтому противник сосредоточен на Родинском и Гришином, куда постоянно отправляет свою пехоту на штурмы", – отметили аналитики.

Гуляйполе: штурмов стало больше

Аналитики фиксируют рост динамики штурмовых действий в Гуляйполе в последние дни, которая, по их словам, "даже превзошла Покровский участок". Они добавили, что российские захватчики, по сути, оккупировав Гуляйполе, фиксируются уже в глубине территории, в частности по участку Железнодорожное-Староукраинка-Святопетровка Запорожской области.

"Противник использует возможности, которые формируются, в частности, из-за проблем в нашей обороне и, привлекая дополнительные ресурсы, давит на Гуляйпольском участке", - отмечается в сообщении.

Константиновка: РФ ищет слабые места в обороне

"Третий участок, который является активным со стороны врага, – Константиновский, где россияне постоянно прощупывают нашу оборону вокруг города, ищут слабые места, пытаются закрепиться и накопить силы и пробивают себе возможность добраться до самой Константиновки, чтобы сформировать для себя там место сосредоточения для боев за город", – пишут аналитики.

Славянск: вражеская пехота становится все более активной

По данным аналитиков, район Славянска набирает обороты в количестве штурмовых действий, в первую очередь, за счет успехов врага по захвату Севера.

"Как сообщают бойцы с мест, противник усилил участок пехотой, которая уже становится более активной в своих атаках на позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

К чему готовятся оккупанты

"Враг сейчас готовится к изменению погодных условий и появлению "зеленки", поэтому осуществляет перегруппировку, пополняет резервы, формирует новые силы и усиливает уже имеющиеся участки, где поставлены задачи или имеются успехи по тем или иным причинам", - отмечается в анализе.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан высказал мнение, что РФ перебрасывает некоторые свои подразделения с Покровского направления в район Гуляйполя из-за успешных наступательных действий Сил обороны Украины.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планы российских оккупантов остаются неизменными: захватчики стремятся продолжать оккупацию украинских земель. В то же время, Силы обороны на юге Украины в последние месяцы вернули под контроль 400-435 кв. км территории

