СБС заинтриговали Сеть кратким сообщением о Крымском мосте

В Силах обороны намекают, что Крымскому мосту осталось стоять недолго.

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли результативные удары по военным объектам оккупантов в Крыму, после чего опубликовали в соцсети Threads пост, который быстро стал вирусным.

"Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью, вплотную и с разных ракурсов видели Крымский мост", – говорилось в сообщении.

Также в СБС показали спутниковый снимок, на котором видно, что нефтебаза в Керчи, атакованная этой ночью украинскими дронами, находится совсем рядом с Крымским мостом.

Видео дня

Реакция сообщества

Пользователи Threads активно комментировали пост Сил беспилотных систем:

"Ждем того дня, когда моста не будет видно нигде, кроме как на дне моря! Спасибо вам за вашу работу".

"Ждем поста о том, что вы смотрели с разных ракурсов – но так и не увидели".

"Скупили весь попкорн в АТБ – в ожидании премьеры".

"Ждем, когда это недоразумение будет устранено! Слава Украине".

Удары по Крыму: последние новости

Как писал УНИАН, прошлой ночью в Керчи после массированной атаки украинских беспилотников вспыхнул масштабный пожар в морском порту, где, вероятно, были поражены резервуарный парк и терминалы перевалки нефтепродуктов и газа. Мониторинговые каналы сообщают, что удары также могли задеть промышленную зону и ТЭС-Терминал, а пожар охватил крупные емкости с топливом.

Кроме того, зафиксирован сильный пожар в порту "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива, где горят объекты перегрузки нефтепродуктов и площадка ожидания перед паромными перевозками.

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