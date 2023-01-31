Андрей Юсов отметил, что россияне забрасывают позиции ВСУ своими телами.

Российские оккупанты продолжают попытки пойти в наступление и забрасывают своими телами позиции украинских защитников. Бойцы ВСУ воюют умением, а не численностью, как оккупанты

"Ситуация очень сложная: враг продолжает наступать. Поэтому на самом деле потери врага намного выше, чем у украинской армии. К сожалению, есть потери и у нас. Но мастерство и мотивация украинских бойцов, плюс техника и вооружение, как наши отечественные, так и помощь от наших партнеров - это то, что в конце концов переломит ход наступательных действий (России - УНИАН)", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

При этом он предупредил, что следующие два месяца на фронте будут тяжелыми.

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"И февраль, и март — это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", - отметил разведчик.

Новое наступление России - что известно

В середине декабря 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне готовят 200 тысяч солдат для войны против Украины.

14 января 2023 года западные СМИ писали, что Кремль готовится объявить новую волну мобилизации, чтобы собрать для войны до 500 тысяч человек.

Позже представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что большое новое наступление россиян запланировано на весну и начало лета.

31 января председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты в ближайшее время завершат обучение свежемобилизованных, вероятно, их отправят в Луганскую область.

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