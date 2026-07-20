Массовые атаки баллистикой позволяют Путину оттянуть момент объявления мобилизации, - СМИ

Россия использует момент, когда Украина и партнеры не могут обеспечить Силы обороны достаточным количеством ракет-перехватчиков.

Возможность использовать баллистические ракеты дают российскому диктатору Владимиру Путину возможность оттянуть введение новой волны мобилизации, говорится в статье польского общественного вещателя TVP World.

Автор отметил, что Россия проводит массированные ракетные обстрелы Киева в то время, когда наземная кампания потеряла темп, а потери превышают количество набранных солдат. При этом РФ использует момент, когда Украина и союзники имеют недостаток противоракет для ППО.

"Это преимущество дает Путину возможность отложить, возможно, самое важное решение с тех пор, как он мобилизовал 300 000 резервистов в сентябре 2022 года. Еще один призыв мог бы обеспечить Россию необходимыми солдатами, но это перенесло бы войну в миллионы российских домов. А отказ от мобилизации позволяет удерживать городских жителей РФ от участия в войне", - пишет политический редактор Стюарт Доуэлл.

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Он считает, что массовыми ракетными атаками Путин максимально приближает тотальную войну, но не объявляет ее. Также в подобную кампанию могут укладываться еще одна тяжелая зима для украинской энергетики и расширение гибридных операций против стран НАТО.

При этом импульс войны сдвигается. Он привел данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о том, что РФ утратила военную инициативу. Хотя это и не означает, что она приближается к поражению или что Украина начала выигрывать.

"Однако это изменение означает, что возможности России по изменению карты мира сокращаются. А это делает ее способность наносить удары по Украине с воздуха еще более важной", - считает он.

Он пояснил, что сейчас Россия запускает баллистические ракеты быстрее, чем Украина и союзники могут выпускать перехватчики. И хотя западное производство в конечном итоге расширится, ни один из реализуемых проектов не сможет полностью защитить Украину этой осенью и зимой. "У Путина есть все основания воспользоваться этим пробелом уже сейчас", - добавил он.

При этом автор считает, что хотя удары идут по предприятиям и гражданским объектам в Украине, послание Путин пытается донести и до западных союзников. Оно, по его мнению, заключается в том, что "Украина остается незащищенной от длительных российских обстрелов".

Но обстрелы также спасают и самого Путина, поскольку не требуют от него давления на российское общество. "История последнего призыва объясняет, почему Путину необходим такой вариант", - написал журналист, напомнив, как после крупного поражения в Харьковской области в 2022 году Путин был вынужден объявить мобилизацию. Тогда он внезапно втянул тысячи российских семей в войну, мобилизация протекала хаотично, а сотни тысяч людей покинули страну.

Поэтому он считает, что только в случае провала этой новой волны эскалации Путин пойдет на мобилизацию. При этом она будет частичной и поэтапной, чтобы не втягивать в войну всю страну. Он считает, что если приказ о мобилизации будет отдан, то признанием того, что баллистических ракет и запугивания Запада было недостаточно. И что "Россия больше не сможет вести тотальную войну против Украины, позволяя россиянам переживать лишь ее фрагменты".

Вероятность мобилизации в России - последние новости

Напомним, что по данным Центра противодействия дезинформации, РФ готовит мобилизацию 500 тысяч человек к осени. Предполагается, что часть этих людей могут отправить на фрон в первые же две недели, а остальных будут готовить для потенциального открытия нового направления фронта.

При этом эксперт Кори Шейк считает, что Путин недостаточно уверен в контроле над страной, чтобы объявляють мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, если бы у России была возможность бросить в бой больше солдат, она бы уже это сделала. При этом российская армия быстро перемалывает этих людей, поскольку новобранцы ликвидируются в срок от 10 до 30 дней.

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