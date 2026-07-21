В Польше прозвучит сигнал тревоги: СМИ рассказали подробности

Во вторник, 21 июля, с 7:00 до 19:00 на всей территории страны будут раздаваться звуковые сигналы.

Учения под кодовым названием "Аларм-26", предусматривающие массовые испытания звуковых сигналов, начнутся во вторник, 21 июля, в 07:00 и продлятся до 19:00, сообщает Interia Wydarzenia.

Издание отметило, что в связи с этими испытаниями Правительственный центр безопасности разослал предупреждение.

"Внимание! Завтра (21.07) с 7:00 до 19:00 на территории всей страны пройдут учения системы оповещения с использованием сирен. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.

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Издание сообщило, что такой текст получили жители всей страны. Целью учений является проверка практического использования систем предупреждения и оповещения населения.

"Тесты будут носить исключительно учебный характер. Они не означают реальной угрозы", – отмечается в статье.

Поясняется, что во время учений будут поданы два звуковых сигнала тревоги в соответствии с действующими нормативными актами: объявление тревоги – модулированный звук сирены продолжительностью три минуты и отмена тревоги – непрерывный, равномерный звук сирены продолжительностью три минуты.

Известно, что учения были подготовлены Министерством внутренних дел и администрации в сотрудничестве с Правительственным центром безопасности и Министерством национальной обороны.

"Сообщения о запланированных учениях публикуются местными органами власти по всей Польше. Специальные объявления подготовили некоторые воеводские управления и управления Государственной пожарной охраны", – отмечается в статье.

Украина и Польша: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины рассказало, что переговоры с Польшей касаются не только передачи истребителей МиГ-29, но и оборудования, документации и технических средств для их ремонта и обслуживания. В то же время польская сторона выразила заинтересованность в беспилотных системах украинского производства.

Также мы писали, что в Польше с начала 2026 года существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти против граждан Украины. По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. В то же время в полиции подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных заявлениях, а не о уже подтвержденных преступлениях на почве ненависти. Президент Института общественных дел, социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы.

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