Евгений Хмара приступил к исполнению обязанностей министра обороны

Соответствующее распоряжение Кабмина вступает в силу с 20 июля 2026 года.

С сегодняшнего дня Евгений Хмара официально будет исполнять обязанности министра обороны.

Соответствующее решение принял Кабмин. "Возложить временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Хмару Евгения Леонидовича. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 июля 2026 года", – говорится в правительственном распоряжении за подписью нового премьер-министра Сергея Корецкого.

До этого Хмара временно исполнял обязанности главы СБУ и возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ. Но 17 июля президент Зеленский освободил его от этих должностей.

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Евгений Хмара: биография

Евгений Хмара – опытный спецназовец, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" СБУ. В открытом доступе мало информации о его прошлом.

Известно, что 24 августа 2023 года Хмара получил звание бригадного генерала. В том же году его назначили начальником "Альфы". Уже в следующем году Хмаре было присвоено звание генерал-майора.

Из открытых источников известно, что Хмара руководил операцией по освобождению острова Змеиный, которая состоялась в 2022 году.

Бойцы "Альфы" при участии Хмары принимали активное участие в отражении наступления россиян на Киев. А после этого генерал-майор воевал с россиянами в Донецкой области.

Генерал-майор Евгений Хмара удостоен ряда ведомственных и государственных наград.

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