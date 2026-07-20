Бизнесмен Сеяр Куршутов выиграл в Верховном суде у нардепки Елены Шуляк

Кассационный суд установил, что дело было рассмотрено без ведома бизнесмена и с нарушением правил подсудности. Решение обеих инстанций признано незаконными.

Верховный суд отменил решение Приморского районного суда города Одессы и постановление Одесского апелляционного суда по делу №522/11518/22 по иску народного депутата Елены Шуляк к бизнесмену Сеяру Куршутову и ООО "Ласмак".

Поводом для иска стало обнародованное в 2022 году заявление Сеяра Куршутова о том, что муж и брат Елены Шуляк выехали из Украины, вывезя материальные ценности вопреки общей мобилизации, пишут "Украинские новости".

По его информации, Александр Шуляк и Алексей Заремба выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser через пункт пропуска "Краковец" 9 марта в 23:46, при этом не задекларировали материальные ценности, которые везли с собой – 1,3 млн долларов, коллекцию икон и три шубы.

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Народный депутат обратилась в суд с требованием опровергнуть эту информацию как недостоверную. Суды первой и апелляционной инстанций сначала удовлетворили иск.

Однако, как впоследствии установил Верховный суд, дело было рассмотрено без уведомления Сеяра Куршутова и без его участия. Из-за этого бизнесмен не знал о судебном споре и не имел возможности возразить против исковых требований и привести собственные аргументы и доказательства.

Верховный суд подчеркнул, что данное дело вообще не могло рассматриваться Приморским районным судом города Одессы, а нарушение правил подсудности является безусловным основанием для отмены ранее вынесенных судебных решений. Таким образом, решения обеих инстанций отменены.

Таким образом, высшая судебная инстанция страны признала, что решения, принятые без ведома и участия Сеяра Куршутова, не имеют законной силы.

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