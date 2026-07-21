Samsung скрыла полезные функции Galaxy: вот что нужно включить каждому владельцу

Некоторые из них отключены по умолчанию, а одна из самых функциональных утилит компании и вовсе требует отдельной установки.

Cмартфоны Samsung скрывают полезные возможности, о существовании которых владельцы нередко узнают лишь спустя месяцы или даже годы. Некоторые отключены по умолчанию, а одна из самых функциональных утилит компании и вовсе требует отдельной установки.

Эксперт MakeUseOf после двух лет использования Galaxy S24 Ultra составил топ-3 таких недооцененных функций, которые стоит включить сразу после покупки смартфона.

Режим управления одной рукой

Современные смартфоны Samsung, особенно модели Ultra, оснащены огромными дисплеями, которыми не всегда удобно пользоваться одной рукой. Решить проблему помогает режим управления одной рукой.

Видео дня

После активации экран временно уменьшается, благодаря чему до верхней части интерфейса можно легко дотянуться большим пальцем. Это особенно удобно при использовании устройства на ходу.

Чтобы включить функцию:

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Дополнительные функции";

включите "Режим управления одной рукой" (One-handed mode);

выберите способ активации – жестом или кнопкой.

После этого достаточно провести пальцем вниз от нижней части экрана (при использовании жестов), чтобы уменьшить рабочую область дисплея.

История уведомлений

Еще одна полезная возможность – "История уведомлений". Она сохраняет все уведомления за последние 24 часа, даже если пользователь случайно их смахнул или пропустил. Это полезно, если важное уведомление исчезло до того, как вы успели его прочитать.

Для активации функции:

откройте "Настройки";

выберите "Уведомления";

перейдите в "Дополнительные параметры";

откройте "Историю уведомлений" (Notification history);

активируйте переключатель.

После этого смартфон начнет сохранять журнал всех входящих уведомлений.

Приложение Good Lock

Одной из самых полезных разработок от Samsung считается Good Lock – бесплатное приложение из Galaxy Store, которое значительно расширяет возможности телефона.

Вместо одной программы пользователь получает набор модулей для глубокой настройки системы. Среди самых популярных:

Camera Assistant – добавляет дополнительные параметры камеры, включая новые режимы съемки;

NavStar – позволяет гибко настраивать панель управления и навигационные жесты на смартфонах Galaxy;

Routines+ – добавляет продвинутые режимы и сценарии, превращая ваш телефон в умного помощника;

Nice Catch – помогает отслеживать, какие приложения вызывают нежелательную активность на вашем смартфоне.

Например, после установки модуля Camera Assistant на некоторых моделях Samsung Galaxy становятся доступны дополнительные настройки камеры, включая возможность выбора режима съемки 12, 24 или 50 Мп.

По словам автора MakeUseOf, именно Good Lock является одним из самых недооцененных приложений Samsung. Даже если установить лишь несколько модулей, смартфон получает функции, которых нет в стандартной прошивке.

Ранее эксперты назвали телефоны Samsung с самой длительной поддержкой ПО. В список попали как флагманские Galaxy S, так и дешевые модели серии Galaxy А, которые не устареют и после 2032 года.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: