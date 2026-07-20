Россия за неделю потеряла больше территорий в Украине, чем захватила, - СМИ

Проект DeepState отметил самую крупную для оккупантов потерю территории за одну неделю, начиная с 2023 года.

За прошлую неделю Украина, вероятно, отвоевала у России не менее 21 кв. км. Об этом говорят данные проекта DeepState, которые проанализировало издание "Агентство".

Журналисты подсчитали, что з неделю Россия потеряла 43,4 кв. км территории на Юге Украины. При этом оккупировала 11,6 кв. км в районе Краматорска, 9,1 кв. км в районе Покровска и Константиновки и 1,7 кв. км в районе Славянска. Таким образом, сокращение контролируемой Россией территории составило 21 кв. км. Авторы назвали эти цифры недельных потерь для оккупантов самыми большими, начиная с сентября 2023 года.

Уточняется, что 14 июля украинская армия продвинулась в районах населенных пунктов Малеевка, Сичневе, Новогеоргиевка и Запорожское на границе Днепропетровской области. Авторы предположили, что это продолжение наступления Сил обороны в мае, когда площадь контролируемой Россией территории сократилась за одну неделю на 19,1 кв. км.

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Журналисты привели слова Кирилла Михайлова, военного аналитика из расследовательской группы Conflict Intelligence Team, о том, что контратаки Украины на этом участки длятся уже несколько месяцев и стали возможны благодаря ударам по российской логистике и растягиванию российских флангов. По его оценке, продвижение могло произойти некоторое время назад, а зафиксировано после того, как Силы обороны надежно закрепились. Он считает, что после этих атак российская армия будет вынуждена перебрасывать людей для защиты фланга с основного направления.

Также журналисты процитировали военного обозревателя Константина Машовца, который пояснил это продвижение необходимостью создать угрозу флангу и тылу российской 5-й общевойсковой армии. Он считает, что эти действия могут заставить армию РФ перебросить часть сил с направления Гуляйполе – Орехов на север.

По его мнению, дальнейшее продвижение на этом участке остается неопределенным, поскольку у России сохраняется преимущество в артиллерии и КАБах. А кроме того, оккупанты регулярно получают пополнение для штурмовой пехоты.

Продвижения и потери оккупантов - последние новости

Как писал УНИАН, 14 июля стало известно, что Силы обороны отбросили российских оккупантов вблизи четырех сел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Это Малиевка, Сичневое, Новогеоргиевка и Запорожское в Синельниковском районе Днепропетровской области.

При этом 17 июля российские захватчики продвинулись в районе села Иванополье в Донецкой области. Это район возле Константиновки. 18 июля противник продвинулся вблизи села Пазено в Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области, а также вблизи города Родинского Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.

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