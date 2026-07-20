Энергетике грозит очередная тяжелая зима: Чмут посоветовал горожанам уезжать в село

По его мнению, Россия накапливает ресурсы для нанесения ударов по энергетике.

Зима 2026–2027 годов может стать самой тяжелой для украинцев, поскольку мы по-прежнему не можем противостоять российской баллистике. К тому же враг накапливает реактивные дроны, которые сложно сбивать. Об этом в интервью проекту журналиста Романа Кравца "Дивись" рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Хотя мы так говорим каждый год, но эта зима может стать самой тяжелой", – отметил он.

По его словам, до сих пор самой тяжелой была зима 2025–2026 годов: "Все могло рухнуть буквально одним ударом, одной ракетой, одним попаданием. Бог за нас, поэтому обошлось".

Видео дня

Он сказал, что миллионы людей ужасно пережили зиму. Многие остались без света и, соответственно, без воды и тепла.

"Из-за перегрузки системы Минобороны, из-за этого конфликта с Вооруженными силами, из-за того, что внимание сосредоточено не на войне, а на политике, мы не сможем подготовиться должным образом. Мы по-прежнему не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых "дронопад" не работает. Очевидно, энергетика не строится, не защищается, не восстанавливается за полгода или за год, это долгий процесс", – сказал Чмут.

По его словам, в таких условиях каждый должен уже сейчас, в июле, обдумать, где он будет зимой. Он предположил, что некоторым стоит подумать о выезде из города в село, районный центр или даже за границу.

Угрозы для энергетики

Как сообщал УНИАН, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что, если РФ сохранит нынешнюю тактику и зимой будет концентрировать большинство массированных ударов на Киеве, то защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно.

По словам Омельченко, к подготовке должны присоединиться не только городские, но и центральные власти, а также крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления и объекты критической инфраструктуры. К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: