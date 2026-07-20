Что делать с пнем: садоводы раскрыли, как можно превратить его в украшение сада

Этот способ не потребует ни денег ни больших усилий. Садоводы гарантируют практичность такого трюка.

Если на участке есть старый пень, не спешите тратить деньги и усилия на его удаление. Вместо этого его можно превратить в основу клумбы, которая не только украсит двор, но и принесет пользу растениям.

Садоводы отметили, что разлагающаяся древесина насыщает почву питательными веществами и улучшает ее структуру. Этот принцип давно используется в садоводстве и известен как хюгелькультура – метод выращивания растений на основе пней, пишет Southern Living.

Чтобы замаскировать пень, достаточно обустроить вокруг него приподнятую грядку. Ее можно сделать из деревянных досок, камня, кирпича или брусчатки. Главное, чтобы уровень почвы был примерно на 15 см выше пня – этого достаточно для выращивания большинства однолетних цветов.

Видео дня

Перед заполнением грядки землей рекомендуется уложить вокруг пня ветки, древесную щепу или сухие листья. Это позволит сократить расход грунта и создаст дополнительный слой органики, который со временем превратится в природное удобрение.

Для посадки лучше использовать специальную почвенную смесь для приподнятых грядок или смешать садовую землю с качественным компостом в пропорции две части почвы к одной части компоста. При необходимости можно добавить крупный песок или перлит для улучшения дренажа.

Если слой почвы не превышает 30 см, лучше выбирать растения с неглубокой корневой системой. Для такой клумбы подойдут бегонии, петунии, циннии, бархатцы, а также небольшие луковичные растения – крокусы, подснежники и мини-ирисы. В такой клумбе также можно выращивать салат, шпинат, зеленый лук и другую зелень.

Садоводы посоветовали ежегодно обновлять такую клумбу: после окончания сезона удалять отцветшие растения, рыхлить почву и добавлять свежий компост. Со временем грунт будет немного проседать из-за разложения древесины, поэтому его нужно периодически подсыпать.

Если же сооружать приподнятую грядку не хочется, есть и более простые способы скрыть старый пень. На него можно установить вазон с цветами, поилку для птиц или декоративную садовую фигуру.

Еще один вариант – заполнить полость в центре пня почвой и посадить цветы прямо в нем или высадить вокруг почвопокровные растения, которые постепенно полностью закроют старій пень.

Другие новости об обусройстве дома

Недавно сообщалось, что обычные дорожки во дворе уходят в прошлое. Теперь появился новій тренд. В частности, новое покрытие сочетает современный внешний вид, долговечность и способность отводить дождевую воду.

Вас также могут заинтересовать новости: