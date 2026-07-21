Украинский беспилотник 'Лютый' впервые был представлен на международной выставке

БПЛА могут летать на расстояние до 1400 километров и несут боевую нагрузку весом до 75 килограммов.

Украинский ударный беспилотник "Лютый" впервые был представлен на международной выставке в рамках авиашоу Farnborough International Airshow в английском Фарнборо, сообщает "Оборонка".

Издание отметило, что беспилотник "Лютый" представили вместе с макетами его различных боевых частей. Под крыльями БПЛА установили образцы ракет, которые имеют заявленную дальность поражения до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час.

"Ракеты позволят использовать "Лютый" в качестве многоразовой платформы для нанесения ударов вглубь фронта", – говорится в статье.

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Известно, что ударные беспилотники "Лютый" разработала и производит компания "Укроборонпром". БПЛА могут летать на расстояние до 1400 километров и имеют боевую часть весом до 75 килограммов.

Издание напомнило, что в июле 2025 года модернизированными дронами "Лютый" был атакован российский завод "Купол" в Ижевске. Модернизированные дроны получили более обтекаемую конструкцию без стоек шасси, что, вероятно, уменьшило их радиолокационную заметность и увеличило возможный радиус действия. Отмечается, что для поражения цели "Лютые" преодолели расстояние около 1400 км.

Производство дронов в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заместителя начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах, капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко, морской дрон Sargan-3000, уничтоживший российский пограничный корабль "Изумруд", мог быть оснащен современными сенсорами наведения с использованием искусственного интеллекта. Рыженко отметил, что "Изумруд" – это довольно новый корабль, который строился специально для пограничной охраны, для ФСБ Российской Федерации. Он добавил, что его назначением было охранять Крымский мост. Капитан запаса отметил, что Sargan-3000 – это мощный дрон-камикадзе, на борту которого находится около полутонны взрывчатки.

Также мы писали, что в Украине прошла кодификация нового украинского модуля донаведения FireFly, предназначенного для использования на тяжелых ударных беспилотниках. По имеющимся данным, эта система уже используется подразделениями Сил обороны Украины с бомбардировщиками Perun, Vampire и другими. Модуль FireFly устанавливается на боеприпас, который подвешивается к дрону-бомбардировщику. Система способна самостоятельно корректировать траекторию полёта боеприпаса после захвата цели оператором и сброса боеприпаса.

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