Российские удары по украинским АЗС: эксперт рассказал об изменении тактики врага

Украинский бизнес научился быстро восстанавливать поврежденные заправки.

Россия постепенно сокращает количество ударов дронов по украинским автозаправочным станциям (АЗС), поскольку такая тактика не принесла ожидаемого результата. Об этом в комментарии УНИАН сообщил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

По его словам, сейчас тема ударов по АЗС уже не столь актуальна, как несколько недель назад. Эксперт объяснил, что российские войска все реже атакуют украинские заправки, поскольку топливный бизнес быстро восстанавливает их работу.

"Атаки россиян по АЗС уменьшились, потому что нет никакого смысла по ним наносить удары. Бизнес очень быстро возобновляет работу. Поэтому я надеюсь, что эти удары по АЗС уже остались в прошлом", – сказал Леушкин.

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В то же время он подчеркнул, что в прифронтовых регионах риск ударов по таким объектам сохранится. Однако, по его мнению, сейчас АЗС уже не являются одним из приоритетных направлений для российских атак. Таким образом, Леушкин прогнозирует, что тенденция к сокращению количества вражеских атак по АЗС сохранится.

"Они пытались наносить по 5–10 ударов в день по АЗС. А сейчас… в течение последней недели удары, конечно, были, но не в очень большом количестве. Бизнес ответил тем, что быстро восстанавливает объекты. Россияне, видимо, поняли, что это не та тактика, которая может сработать. Таким образом, я считаю, что враг уже прекратил активные действия", – добавил эксперт.

Российские атаки на украинские АЗС – последние новости

17 июля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны предупредило, что оккупационная армия РФ получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничных зонах.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что на уровне правительства необходимо принять государственную программу по защите украинских АЗС, строительству мобильных укрытий для работников и водителей.

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