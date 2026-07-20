Россия сместила акцент в воздушных ударах: Игнат раскрыл опасную тенденцию

Россия изменила тактику воздушных атак, поэтому украинцам не стоит рассчитывать на спокойные ночи, отметил военный.

Российская оккупационная армия не ослабляет атаки беспилотниками, а перераспределяет удары между различными дронами и ракетами – атаки на Украину продолжаются почти круглосуточно.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, прошедшая ночь была относительно спокойной в целом для Украины – враг запустил более 100 дронов и 41 ракету. В то же время, по его словам, противник всё чаще применяет крылатые авиационные ракеты и "Бандероли", которые представляют собой гибрид дрона и ракеты. При этом эти средства поражения россияне применяют вместе с реактивными БПЛА.

"Противник чаще использует реактивные беспилотники на различных направлениях. Это затрудняет работу ПВО, поскольку приходится реагировать на реактивные беспилотники, которые летят значительно быстрее. Но против них нужно использовать соответствующие средства – как управляемые зенитные ракеты, так и авиационные ракеты, которыми наша авиация охотится на эти реактивные беспилотники", – рассказал военный.

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Он добавил, что Россия корректирует свои удары в соответствии с задачами, которые перед подчинёнными ставит кремлёвский диктатор Владимир Путин. В частности, уже было несколько массированных атак с применением ракет, летящих по баллистической траектории.

Игнат также прокомментировал заявление аналитиков ISW о том, что Россия якобы стала реже использовать беспилотники во время атак. Он считает, что враг сейчас в большей степени полагается на баллистические ракеты из-за того, что у Украины есть проблемы с поставками соответствующих ракет-перехватчиков.

"Не сказал бы, что меньше (дронов – УНИАН). Они действительно делают сейчас ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет, но они атакуют каждую ночь и в дневное время… Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", – пояснил Игнат.

По его словам, ситуация для Сил обороны остается напряженной. Часто после ночной атаки с привлечением около 150 беспилотников противник в течение дня может запустить еще 130 ударных дронов. По его словам, непрерывная борьба за небо изматывает и людей, и технику. Поэтому, подчеркнул пресс-секретарь, расслабляться нельзя.

"Противник может несколько сместить акцент в ударах – то ли на дроны, то ли на ракеты. Не забывайте о дронах тактического уровня – это те же "Ланцеты", "Молнии", они в эту статистику, которую мы предоставляем, даже не входят. Беспилотники оперативно-тактического и тактического уровней Генеральный штаб ВСУ показывает отдельно – в своей утренней сводке".

Воздушные удары по Украине

Как писал УНИАН, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ сейчас активнее применяет реактивные БПЛА, которые отличаются от привычных "Шахедов"-131/136, "Герберов" и "Италмасов". Скорость у них значительно выше, чем у обычных "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому против этого средства воздушного поражения может действовать ограниченное количество средств. Отмечалось, что Силы обороны предпринимают все возможные шаги, чтобы надлежащим образом реагировать на изменение тактики противника.

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