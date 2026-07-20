Экс-директор Google инвестировал в производителя дронов: NYT об интересе к Украине

Крупные бизнесмены смотрят на Украину, как на крупный послевоенный рынок.

Настроение крупного бизнеса в отношении войны в Украине изменилось. Как пишет журналист New York Times Эндрю Крамер по итогам прошедшей в Гданьске конференции о послевоенном восстановлении Украины, там обсуждалась уже не международная помощь, а частные инвестиции.

По мнению журналиста, бизнесмены смотрят на Украину, как на крупный послевоенный рынок, который идет к членству в Европейском союзе. При этом они готовы вкладывать деньги в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.

"Подобные инвестиции – это ставка на то, что Украина не позволит России реализовать ее масштабные амбиции и останется независимым государством", - пишет он.

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Деньги украинскому "Нафтогазу", в частности, предоставил экспортно-импортный банк США, предоставив кредитную линию в 300 миллионов долларов для закупки американской строительной техники и услуг для нефтедобывающей отрасли. Отмечается, что Украина обладает одними из крупнейших в Европе известных запасов природного газа, оцениваемых примерно в 300 миллиардов долларов.

Автор подчеркнул, что готовность вкладывать деньги в страну является признаком изменения настроений. Он отметил, что бывший гендиректор Google Эрик Шмидт и его жена Венди Шмидт инвестировали в недвижимость Киева. Супруги приобрели акции фондов коммерческой недвижимости, владеющих торговыми центрами, управляемыми украинской инвестиционной компанией. По оценке Forbes, их сумма составляет от 55 до 70 миллионов долларов. Шмидт также инвестировал в украинские компании по производству беспилотников.

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший институциональный инвестор в Украине, объявил о привлечении более 570 миллионов долларов новых инвестиций. При этом на фоне постоянных российских атак по угольным ТЭС банк готовится инвестировать в безуглеродную энергетику.

Журналист отметил, что хотя компании, работавшие в Украине до войны, включая McDonald's и Nestle, расширились, новые инвестиции растут ограничено.

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Напомним, что по мнению президента США Дональда Трампа, Украина обладает огромным потенциалом, а президент Владимир Зеленский сможет восстановить ее после войны. При этом между Украиной и США действует договоренность о совместной добыче редкоземельных металлов.

Добавим, что польские компании также надеются принять участие в восстановлении Украины после окончания войны. Помимо строительного сектора, наибольший потенциал имеет энергетический, финансовый, логистический и страховой секторы. Также это отрасли торговли, перерабатывающей и пищевой промышленности.

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